Brasiliassa kuollut kymmeniä rankkasateissaErityisen pahasti on kärsinyt Juiz de Foran kaupunki, jonne on julistettu hätätila.
Ainakin 40 ihmistä on kuollut Brasilian kaakkoisosien rankkasateissa ja tulvissa, kertoivat Minas Geraisin osavaltion viranomaiset keskiviikkona. Vajaat 30 ihmistä oli kateissa.
Erityisen pahasti on kärsinyt Juiz de Foran kaupunki, jonne on julistettu hätätila. Kaupungin pormestarin Margarida Salomaon mukaan kaupungissa on ollut ainakin 20 maanvyöryä.
Juiz de Foran asukasluku on noin puoli miljoonaa. Heistä arviolta 3 000 on joutunut jättämään kotinsa.
Brasiliassa on ollut viime vuosina useita luonnonkatastrofeja äärimmäisten sääilmiöiden, kuten tulvien, kuivuuden ja voimakkaiden helleaaltojen, vuoksi.
Toissa vuonna yli 200 ihmistä kuoli tulvissa Etelä-Brasiliassa. Asiantuntijat ovat yhdistäneet valtaosan viime vuosien luonnonkatastrofeista ilmastonmuutokseen.
