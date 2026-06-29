Tieyhteys Hailuodon ja mantereen välillä avautuu tänään Uusi tieyhteys Hailuodon ja mantereen välillä helpottaa sekä henkilö- että tavaraliikennettä.

Jaa Kuuntele

Tieyhteys korvaa Hailuodon saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Arkistokuva vuodelta 2015. MARTTI KAINULAINEN / LEHTIKUVA.

Uutiset | Liikenne STT

Perämerellä Oulun edustalla sijaitsevan Hailuodon saaren ja mantereen välillä avautuu tänään tieyhteys.

Yhteys korvaa saaren ja mantereen välillä vuodesta 1968 saakka kulkeneen lauttayhteyden. Tieyhteyden avaamisen jälkeen Hailuodon ja Oulunsalon välillä ei enää kulje lauttavuoroja.

Yli kahdeksan kilometrin kiinteä tieyhteys avataan liikenteelle hieman ennen puoltapäivää. Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranne (ps.) on paikalla avaamassa yhteyttä.

Tieyhteys on merkittävä, koska se mahdollistaa sujuvammat yhteydet sekä henkilö- että tavaraliikenteelle ja laajentaa Hailuodon työssäkäyntialuetta.

Liikenteen Hailuodossa odotetaan olevan tavanomaista vilkkaampaa ensimmäisinä päivinä ja viikkoina tieyhteyden avaamisen jälkeen. Saaressa on kuitenkin vain rajoitetusti pysäköintitilaa, Väylävirasto muistuttaa tiedotteessaan.

Pengertie ja kaksi siltaa

Uusi tieyhteys koostuu 767-metrisestä Huikun sillasta, 737-metrisestä Riutun sillasta sekä 6,9 kilometristä pengertietä.

Rakennustyöt jatkuvat vielä Huikun työsillan ja lauttalaiturien purkamisella sekä viimeistelytöillä. Siksi nopeusrajoituksia on alennettu ja liikennejärjestelyissä on poikkeuksia Huikun sillan kohdalla sekä Riutunkarin lauttarannassa.