Yle: Lihatalojen värikiista ratkaistu – virasto kaventaa Snellmanin yksinoikeutta tummanvihreäänSnellman ei valita PRH:n päätöksestä markkinaoikeuteen.
Kahden lihatalon kiista vihreästä brändiväristä on saatu päätökseen, Yle uutisoi.
Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on päättänyt kaventaa pietarsaarelaisen lihatalo Snellmanin yksinoikeutta tummanvihreään väritavaramerkkiin lihatuotteissa.
Rekisteröinnin kumoamista haki seinäjokelainen lihatalo Atria.
Kiista lihatalojen välillä alkoi, kun Snellman sai viime kesänä virastolta käyttämälleen tummanvihreän sävylle yksinoikeuden tietyissä tuotteissa. Se tarkoittaa, että yritys voi kieltää muita käyttämästä tiettyä väritavaramerkkiä vastaavilla tavaroilla.
Nyt virasto kumosi osittain värin rekisteröinnin Snellmanille.
Snellmanilla ei ole enää yksinoikeutta tummanvihreään sävyyn kaikissa liha- ja tuorelihatuotteissa, vaan lähinnä porsaan- ja naudanlihassa.
Lihatalot vahvistivat Ylelle, että kiistassa on saavutettu sopu, mutta ne eivät halunneet ruotia asiaa enää julkisuudessa.
Näihin tuotteisiin Snellman voi käyttää vihreää yksinoikeudella
Porsaan- ja naudanliha eli pakatut ja tuoreliha
Porsaan- ja naudanjauheliha sekä maksapasteija
Leikkeleet ja makkarat
Lähde: Patentti- ja rekisterihallitus ja Yle
PRH:n johtava neuvontalakimies Tuulimarja Myllymäki kommentoi Ylelle, että virasto katsoo näytön osoittaneen, että Snellman on pitkään käyttänyt vihreää värisävyä juuri porsaan- ja naudanlihatuotteissa ja niiden markkinoinnissa.
Näin Snellmanilla on yksinoikeus vihreään väritavaramerkkiin alkuperäistä rekisteröintiä suppeammassa tuotevalikoimassa.
Myllymäen mukaan Snellmanin toimittamista markkinatutkimuksista selvisi, että suuri osa siihen vastaajista yhdisti tummanvihreän sävyn juuri pietarsaarelaiseen lihataloon.
Patentti- ja rekisterihallitus ratkaisee väritavaramerkkitapaukset toimitetun näytön pohjalta.
Yle: Atria ja Snellman riitelivät, kuka saa käyttää tätä vihreää väriä – nyt kiista on ratkaistuArtikkelin aiheet
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