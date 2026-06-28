Kotimaiselle yritykselle yksinoikeus vanhaan rikastushiekkaan – metallien markkina-arvo jopa miljardeja Betolar sanoo järjestelevänsä rahoitusta markkinoilta useilla eri tavoilla hankkeen kustannuksien kattamiseksi.

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Otanmäen vanha kaivostorni. Kaivos sijaitsee vaunutehdas Škoda Transtechin vieressä. Kuva: Miska Puumala

Uutiset | Talous Joonatan Reunanen

Kotimainen materiaaliteknologiayhtiö Betolar on solminut Otanmäki minen kanssa 20 vuoden hankintasopimuksen vanhan kaivoksen rikastushiekasta, yhtiö tiedotti aiemmin tällä viikolla.

Sopimus antaa yhtiölle yksinoikeuden jalostaa Otanmäen kaivosalueen noin 10 miljoonan tonnin titaanipitoista rikastushiekkaa.

Sopimuksen arvo muodostuu miljoonan euron kertamaksusta sekä vähintään 0,5 miljoonan euron vuosittaisesta ostositoumuksesta, kun toiminnan aloittamisen mahdollistavat viranomaisluvat on saatu.

Geologian tutkimuskeskuksen (GTK) tutkimukset osoittavat rikastushiekan sisältävän merkittäviä määriä kriittisiä ja strategisia metalleja. Titaania on noin 49,1 kiloa tonnia kohden sekä merkittäviä määriä vanadiinia ja rautaa. Betolarin arvioiden mukaan metallien laskennallinen markkina-arvo olisi yli 7 miljardia euroa, kun metalleja jalostetaan.

Betolarin mukaan rikastushiekka on aiemman kaivostoiminnan myötä valmiiksi maan pinnalla ja jauhettuna, mikä vähentää teknisiä ja taloudellisia riskejä ja mahdollistaa jalostuksen nopeamman käynnistämisen.

Yhtiön kehittämä metallinerotusteknologia, josta on jätetty patenttihakemus, mahdollistaa sekä kriittisten metallien talteenoton että sivuvirtojen hyödyntämisen kiertotalousmateriaalina.

Betolarin arvioiden mukaan metallien laskennallinen markkina-arvo olisi yli 7 miljardia euroa, kun metalleja jalostetaan.

Hankkeen toteuttamiseksi Betolar hakee rahoitusta eri lähteistä. Yhteistyökumppani Scalewolf sijoittaa kolme miljoonaa euroa Betolarin uuteen rahoitusjärjestelyyn ja viisi miljoonaa euroa perustettavaan hankeyhtiöön, johon se tulee enemmistöomistajaksi.

Lisäksi Betolar laskee liikkeeseen kolmen miljoonan euron vaihtovelkakirjalainan, neuvottelee määräaikaislainasta ja aikoo laskea liikkeeseen lisäerän velkakirjoja.

Otanmäki minen toimitusjohtaja Jouko Jylänki näkee yhteistyössä konkreettisia mahdollisuuksia alueen kiertotaloushankkeen edistämiseen ja kaivostoiminnan avaamiseen, mikä voisi tuoda työpaikkoja alueelle.

Betolarin toimitusjohtaja Tuija Kalpala korostaa, että hanke tarjoaa mallin, jolla voidaan hyödyntää rikastushiekkoja vastuullisesti ja taloudellisesti eri kaivoskohteissa.