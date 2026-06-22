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Tapio kyllästyi lupiinien niittämiseen – kokeili arkista ainetta
Haminalainen Tapio Heikkilä on yrittänyt torjua lupiinia monin keinoin. Paijärven kylällä lupiinia näkyy joka puolella, myös pelloilla ja kesannoilla.
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Uutiset
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Luonto
22.6.2026
07:00
Paula Liesmäki
Artikkelin aiheet
lupiinin torjunta
puutuhka
vieraslajit
maaperän pH
Tapio Heikkilä
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Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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