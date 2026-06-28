Yli kolmasosa suomalaisista olisi valmis maksamaan remontin pimeänä Moni suomalainen voisi teettää remontin pimeänä. Se saattaa kuitenkin koitua kohtaloksi, jos remontin tekemisessä ilmenee ongelmia.

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Sisäpintojen, kuten seinien remontoinnin, suomalaiset tekevät pääsääntöisesti itse. Kuvituskuva. Kuva: Jarkko Sirkia

Uutiset | Koti Aida Salminen

37 prosenttia suomalaisista olisi valmis maksamaan remontin pimeästi, jos sen tekijänä olisi tuttava. 47 prosenttia puolestaan vastasi, ettei koskaan maksaisi remonttia pimeästi.

Remontoinnin suurin kustannuserä on usein ammattilaisen palkkaaminen. Jos näin on, houkutus pienentää kustannuksia maksamalla pimeästi kasvaa.

”Kotitalousvähennys kohdistuu nimenomaan työn teettämiseen, joten on hyvä, että sitä nyt nostettiin. Pitäisin tärkeänä kuitenkin, että kotitalousvähennyksessä ei tempoiltaisi edestakaisin, jotta ihmiset voisivat suunnitella asioita pitkäjänteisemmin”, Stark Suomen toimitusjohtaja Harri Päiväniemi toteaa tiedotteessa.

Kotitalousvähennyksellä on suora vaikutus harmaan talouden kitkemisessä ja remonttien määrässä. Lisäksi pimeästi maksavan on syytä muistaa, että hän voi olla heikoilla, jos remontoinnin tai rakentamisen kanssa ilmenee ongelmia.

Tiedot ilmenee Stark Suomen tammikuussa teettämässään Suomalaiset remontoivat ja rakentavat 2026 -kyselytutkimuksessa. Siinä selvitettiin tuhannelta 18‒76-vuotiaalta suomalaiselta muun muassa remonttitarpeita ja rakentamissuunnitelmia.