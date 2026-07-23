Siirry pääsisältöönSiirry hakuun
Tilaa
Hae
Siirry sivupalkkiinSiirry alaosaan
Juuri nyt | Lähi-idän kriisi nosti öljyn hinnan korkeimmilleen kuukausiin
Tilaajalle | Itsemurhiin liittyy sitkeitä väärinkäsityksiä − kriisityöntekijä Harri Sihvola oikaisee niistä yleisimmät