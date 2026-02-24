Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin asettamien maailmanlaajuisten tuontitullien on määrä astua voimaan tänään.

Trump ilmoitti ensin perjantaina nostavansa maailmanlaajuisen tuontitullin kymmeneen prosenttiin, mutta kertoi jo lauantaina korottavansa tullin sittenkin 15 prosenttiin.

Uusi tulli perustuu säädökseen, joka antaa presidentille oikeuden määrätä tuontitulleja enimmillään 150 päiväksi. Tullien voimassaoloa voidaan pitkittää vain kongressin luvalla.

Yhdysvaltain korkein oikeus kumosi perjantaina Trumpin aiemmin poikkeuslain nojalla asettamat laajat tuontitullit. Päätöksen jälkeen Trump ilmoitti uudesta maailmanlaajuisesta tuontitullista, joka pohjaa eri säädökseen kuin tuomioistuimen perumat tullit.

Perjantaisessa päätöksessään korkein oikeus katsoi, että Trump oli ylittänyt valtaoikeutensa määrätessään laajoja, globaaleja tuontitulleja.

Tuomioistuimen päätös ei kuitenkaan kumonnut niitä Trumpin asettamia tulleja, jotka koskevat tiettyä alaa tai tavaratyyppiä, kuten terästä, alumiinia tai autoja. Sen sijaan laittomiksi todettiin hätätilalla perustellut, kokonaisia maita koskeneet yleisluontoiset tullit.