Professori: Perintöverosta luopumisesta olisi hyötyä tavallisellekin kansalaiselle – ”Mutta se, mistä kansa tykkää, ei aina ole oikein”Jos perintövero poistettaisiin, verotulot laskisivat heti. Sen vuoksi kansantaloustieteen professori ei kannata verosta luopumista.
Jos talouden tilanne on akuutti, pitäisi myös sitä elvyttävien toimenpiteiden olla sellaisia, jotka auttavat heti, sanoo Vaasan yliopiston kansantaloustieteen professori Hannu Piekkola.
Perintöveron poistaminen ei Piekkolan mukaan ole tällainen toimenpide.
”Demarit ovat todennäköinen (tuleva) pääministeripuolue, ja poistaminen merkitsisi vain poukkoilua verotuksessa, kun se saman tien palautettaisiin. Se ei ole uskottavaa politiikkaa”, Piekkola sanoo STT:lle.
Helsingin Sanomat kertoi perjantaina useisiin lähteisiin vedoten, että nykyinen pääministeripuolue kokoomus tavoittelee perintöveron poistamista huhtikuun kehysriihessä. Uudistus rahoitettaisiin muun muassa perumalla yhteisöveron kevennys, jota hallitus on sopinut esittävänsä ensi vuodelle.
Piekkola huomauttaa, että myös valtiovarainministeriön mukaan yhteisöveron alentaminen on perintöveroa tehokkaampi keino verotulojen kartuttamiseen. Siksi hän pitää uutista kummallisena.
”Uskon, että saat sen vastauksen taloustieteilijöiltä laajemminkin. Perintöveron poistamisen välitön seuraus on se, että verotulot tulevat laskemaan.”
Piekkolan mukaan perintövero muistuttaa veroa, jota ei pysty välttämään.
”Ja sellaiset verot, joita ei pysty välttämään, ovat taloustieteellisesti hyviä, koska ne eivät vaikuta niin paljon käyttäytymiseen.”
Pitäisi ratkaista isoja kysymyksiä
Pääministeri Petteri Orpon (kok.) nimittämä kasvutyöryhmä eli niin sanottu Murron ryhmä esitti reilu vuosi sitten raportissaan perintö- ja lahjaveron korvaamista luovutusvoittoverolla. Työryhmää johti työeläkeyhtiö Varman toimitusjohtaja Risto Murto.
Luovutusvoittoveroa maksetaan vasta omaisuutta myydessä. Muun muassa Valtion taloudellinen tutkimuskeskus on torjunut perintöveron korvaamisen luovutusvoittoverolla.
Murron ryhmän mukaan perintöverosta luopuminen helpottaisi yritysten sukupolvenvaihdoksia. Piekkolan mukaan yritysten siirtämisessä seuraavalle sukupolvelle on ongelmia, mutta perintöveron kuoppaaminen ei ole paras ratkaisu.
”Yritysverotuksen suurin ongelma on se, että pk-yritykset eivät investoi tarpeeksi. Jossain määrin helpotetun osinkoverotuksen vastapainoksi pitäisi olla kannustin myös investoida osinkojen maksamisen sijaan. Tällaisten isojen kysymysten ratkaisu sen sijaan, että tavoitellaan jonkun ison edunsaajajärjestön etuja, olisi järkevää.”
Muun muassa Elinkeinoelämän keskusliitto on ajanut perintö- ja lahjaveron poistamista.
Piekkola huomauttaa, että Murron ryhmän raportti on tehty aikana, jolloin talouden ennustettiin kasvavan nykyistä enemmän. Lisäksi julkisen talouden vaje on heikentynyt.
”Raha haalittava jostain”
Piekkolan mukaan perintöverosta luopumisesta olisi ilman muuta hyötyä tavallisellekin kansalaiselle.
”Mutta tosiasiahan on se, että jostain se raha pitää haalia. Se on tällainen ennen vaaleja tehtävä veronalennus, jonka kannattavuudesta ei tehdäkään laskelmia. Minun mielestäni tämä on hätäilyä.”
Perintöveroa maksetaan koko 30 000 euroa ylittävän perinnön arvosta.
Piekkola sanoo, että yhteisöveron lasku ei ole ollut suosiossa, mutta perintöveron laskeminen olisi suositumpaa.
”On selvää, että verojen keventäminen saa laajempaa kannatusta myös tavallisilta kansalaisilta. Mutta se, mistä kansa tykkää, ei aina ole oikein.”
Vaikka EU ei voi puuttua Suomen käytännön talouspolitiikkaan, ei Piekkola usko, että myöskään EU:sta tulisi hyväksyntää tarkkailuluokalle joutuneen maan perintöveron poistolle.
Hallituspuolueiden kannat vaihtelevat
Hallituspuolueista perussuomalaiset on ollut nihkeä perintöverosta luopumista kohtaan.
Eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand (r.) puolestaan kertoi HS:lle lauantaina, että RKP kannattaa muutosta.
”Ei ole mikään salaisuus, että RKP:n kanta ja oma kanta on ollut korvata perintö- ja lahjavero järkevästi rakennetulla luovutusvoittoveromallilla”, Strand sanoi.
Oppositiopuolue SDP:n kansanedustaja Joona Räsänen kritisoi hallituksen aikeita tiedotteessaan sunnuntaina. Räsäsen mukaan luovutusvoittovero on huomattavasti kireämpi kuin nykyinen perintöverotus.
"Muutoksen voittajia olisivat he, joiden ei tarvitse myydä perimäänsä omaisuutta", Räsänen sanoo.
