Konkurssien määrä edelleen korkealla – helmikuussa lähes 400 konkurssihakemusta Vireille pantujen konkurssien määrä ylittää 2000-luvun finanssikriisin aikaisen ennätyksen.

Jaa Kuuntele

Kuva Asko- ja Sotka-huonekalukauppaketjujen konkurssiloppuunmyynnistä. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Uutiset | Talous STT

Helmikuussa haettiin konkurssiin noin 380 yritystä, kertoo Tilastokeskus. Konkurssihakemuksia tehtiin noin 50 enemmän kuin viime vuoden helmikuussa.

Vireille pantujen konkurssien liukuva vuosisumma lähestyi helmikuussa 4 000 konkurssin rajaa. Määrä ylittää 2000-luvun finanssikriisin aikaisen ennätyksen. Tilastokeskuksen mukaan vuonna 2009 konkurssien suurin vuosisumma oli suurimmillaan 3 300 konkurssin paikkeilla.

Yksittäisistä toimialoista helmikuussa haettiin konkurssiin eniten rakennusalan ja kaupan alan yrityksiä. Rakennusalan yrityksiä haettiin konkurssiin noin 70 ja kaupan alan yrityksiä noin 50. Maa-, metsä- ja kalatalouden toimialojen konkurssihakemuksia oli yhdeksän.

Eniten haettiin konkurssiin muiden palveluiden toimialan yrityksiä, joita oli noin 140. Muiden palveluiden toimialaan kuuluvat muun muassa lakiasiainpalvelut, tilintarkastus, mainonta, jätteiden käsittely sekä maa- ja metsätalouteen liittyvät palvelut.

Helmikuussa konkurssiin haetuista yrityksistä yli 40 prosenttia sijaitsi Uudellamaalla. Konkurssien yhteenlasketuista henkilöstövaikutuksista kuitenkin vain reilu kolmannes tuli Uudeltamaalta.

”Uudellamaalla konkurssiin haetut yritykset olivat keskimääräistä pienempiä. Vastaavasti esimerkiksi Päijät-Hämeen osuus konkurssiin haetuista yrityksistä oli vain neljä prosenttia, mutta henkilöstövaikutuksissa alueen osuus oli yli kymmenen prosenttia”, sanoo Tilastokeskuksen yliaktuaari Mira Kuussaari tiedotteessa.

Viimeisten 12 kuukauden aikana konkurssiin haettujen yritysten henkilöstömäärä on ollut Tilastokeskuksen mukaan koko maassa keskimäärin 3,5 henkilöä.

Suomen Yrittäjien lainsäädäntöasioiden päällikkö Tiina Toivonen ennustaa, että konkurssihakemusten määrä kasvaa vielä ainakin kesään saakka. Toivonen sanoo tiedotteessa, että Suomen Yrittäjien teettämän selvityksen mukaan yritysten taloudellinen tilanne ei ensimmäisen kvartaalin aikana näytä helpottuneen.

Taloudellisia haasteita on yleensä erityisesti pienyrittäjillä.

Toisaalta yritysten tulevaisuuden näkymät ovat parantuneet selvityksen mukaan hieman.

”Kun kotimaisen kuluttamisen esteenä oleva tulppa saadaan murrettua auki, lähtee kasvu hiljalleen liikkeelle, mikä näkyy viiveellä aikanaan myös alentuvina konkurssilukuina”, Toivonen sanoo.