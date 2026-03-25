Tiedätkö, kuka on Teippiukko? Paikallinen legenda meklaroi vielä yhden huutokaupan hyvän asian puolesta Ryskypäivien lauantain huutokaupassa tavarat vaihtavat omistajaa Teippiukon meklaroidessa. Tuotot suunnataan Ylivieskan ensi kesän Herättäjäjuhlien järjestämiseen.

Petri Vähäkangas ja Markku Autio toimivat meklarin oppipoikina Herättäjäjuhlahuutokaupassa. Kuva: Hanna Perkkiö

Hanna Perkkiö

Olisiko käyttöä moottorisahalle tai aggregaatille, työhousuille tai villasukille – tai vaikkapa 50 tonnin peräkärrylliselle sepeliä? Näitä kaikkia ja paljon muutakin on tarjolla huutokaupassa, joka järjestetään Ryskypäivien lauantaina.

Huutokauppa on osa Ylivieskassa heinäkuun alussa järjestettävien Herättäjäjuhlien varainhankintaa. Keruutoimikunnan päällikkö Markku Autio kertoo, että myyntiin tuleva tavara on saatu lahjoituksina yrityksiltä ja yksityishenkilöiltä.

”Ainakin sata tuotetta jo nyt kasassa ja lisää tulee. Keruu jatkuu huutokauppapäivään asti”, Autio sanoo.

”Ainakin sata tuotetta jo nyt kasassa ja lisää tulee. Keruu jatkuu huutokauppapäivään asti.” Markku Autio

Ajatus huutokaupasta syntyi Aution mukaan jo ensimmäisissä palavereissa, joissa pohdittiin tapoja saada yrityksiä mukaan varainkeruuseen. Huutokauppalahjoitusten lisäksi yritykset ovat voineet ostaa ilmoitustilaa tai lunastaa puun taimen juhlametsään.

Lahjoitusten keräämisessä on ollut mukana joukko vapaaehtoisia, ja lahjoittajia on löytynyt ympäri Suomea.

”Myyntiluettelo löytyy Herättäjäjuhlien nettisivuilta, ja tavarat koetetaan saada näytille myös konekentän esiintymislavan läheisyyteen”, Autio kertoo.

Meklarina viimeistä kertaa lavalle nousee Teippiukko eli Tuomo Haikola. Kokenut huutokauppameklari on tullut tunnetuksi myös muun muassa teippialan yrittäjänä, juontajana ja urheilumanagerina.

Huutamaan voi tulla kuka tahansa, ja maksu onnistuu niin kortilla, käteisellä kuin maksusovelluksellakin.

”Tapahtumassa voi tehdä monenlaisia löytöjä, ja rahat menevät hyvään tarkoitukseen”, toteaa Petri Vähäkangas, joka Aution ohella toimii meklarin apulaisena ja oppipoikana.

”Tällä alueella talkoohenki on yhä voimissaan. Yhdessä tekeminen antaa paljon.” Petri Vähäkangas

Vauhtia huutamiseen voi hakea jo perjantaina 27.3., kun Huutokauppakeisari Aki Palsanmäki vetää Ryskypäivillä kone- ja tarvikehuutokaupan.

Jos Ryskypäivät tuo Ylivieskaan sankoin joukon kävijöitä, niin tekevät myös heinäkuiset Herättäjäjuhlat. Kyseessä on yksi Suomen evankelisluterilaisen kirkon suurimmista hengellisistä kesäjuhlista, ja ensi kesänä ne järjestetään jo 132. kerran. Ylivieskaan odotetaan noin 15 000 vierasta eri puolilta Suomea.

Herättäjäjuhlien järjestelyt toteutetaan pääosin noin tuhannen talkoolaisen voimin, ja moni tulee apuun kauempaakin. Vaikka vapaaehtoisten löytäminen ei nykyisin ole itsestäänselvyys, Ylivieskassa ollaan luottavaisia sen suhteen.

”Tällä alueella talkoohenki on yhä voimissaan. Yhdessä tekeminen antaa paljon”, Vähäkangas toteaa.