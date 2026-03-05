Öljyn hinta jälleen tuntuvassa nousussa − Brent-laatu 84 dollarissaBloombergin mukaan Kiina rajoittaa polttoainevientiä.
Raakaöljyn hinta oli torstaina jälleen nousussa, kun sodan mahdollinen pitkittyminen Lähi-idässä aiheuttaa huolta energiamarkkinoilla.
Brent-viitelaadun raakaöljy maksoi aamupäivällä noin 84 dollaria barrelilta. Hinta on kohonnut torstain aikana runsaat kaksi dollaria barrelilta.
BBC kertoi keskiviikkona analytiikkayhtiö Kplerin tietoihin perustuen, että laivaliikenne Hormuzinsalmen läpi oli vähentynyt noin 90 prosenttia, kun verrataan sodan syttymistä edeltäneeseen tilanteeseen.
Kapea Hormuzinsalmi yhdistää Persianlahden ja Intian valtameren. Salmen läpi on aiemmin kulkenut noin viidesosa maailman öljystä.
Iranin vallankumouskaartin mukaan Iran olisi iskenyt torstaina ohjuksella yhdysvaltalaiseen öljytankkeriin Persianlahdella ja alus olisi syttynyt tuleen. Iranin valtiontelevision kertomaa tietoa ei ole vahvistettu riippumattomista lähteistä.
Kiinan hallitus on ohjeistanut maan suurimpia öljynjalostusyhtiöitä keskeyttämään toistaiseksi bensiinin ja dieselin viennin, kun Lähi-idän konfliktin kärjistyminen aiheuttaa häiriöitä öljytoimituksiin Persianlahdelta. Asiasta kertoo uutistoimisto Bloomberg lähteidensä tietoihin perustuen.
Bloombergin mukaan Kiinalla on laaja öljynjalostusteollisuus, mutta sen tuotannosta suuri osa menee kotimaisiin tarpeisiin. Polttoaineviennin osalta Kiina on vasta kolmanneksi suurin Aasian maa Etelä-Korean ja Singaporen jälkeen.
Kiina on maailman suurin raakaöljyn tuoja. Sen öljyntuonnista lähes puolet on tullut Persianlahden alueelta, Bloomberg kertoo.
Lähteenä myös uutistoimisto AFP.
