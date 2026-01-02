Vuodenvaihteessa 13 500 hätäilmoitusta – puheluihin vastattiin aiempaa hitaamminEniten hätäilmoituksia tehtiin ilkivallasta, järjestyslakirikkomuksista, häiriökäyttäytymisestä, sairastumisista ja kaatumisista.
Suomessa tehtiin vuodenvaihteessa 13 500 hätäilmoitusta, kertoi Hätäkeskuslaitos tiedotteessaan perjantaina. Ilmoituksia oli 700 vähemmän kuin vuotta aiemmin.
Hätäpuheluihin kuitenkin vastattiin hitaammin kuin vuotta aiemmin. Puheluihin vastattiin nyt keskimäärin kuudessa sekunnissa, edeltävänä uutenavuotena neljässä sekunnissa.
Eniten hätäilmoituksia tehtiin ilkivallasta, järjestyslakirikkomuksista, häiriökäyttäytymisestä, sairastumisista ja kaatumisista.
Ilmoitusten perusteella välitettiin viranomaisille noin 6 600 hälytystehtävää. Vuotta aiemmin määrä oli 7 000. Tehtävistä suurin osa välitettiin poliisille ja ensihoidolle.
