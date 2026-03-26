Presidentti Alexander Stubb isännöi JEF-maiden huippukokousta HelsingissäKansainväliset vieraat voivat aiheuttaa tänään häiriöitä liikenteeseen Helsingissä, muistuttaa poliisi.
Presidentti Alexander Stubb isännöi JEF-maiden huippukokousta. Huippukokous ja vieraiden siirtyminen voivat aiheuttaa tilapäisiä liikennekatoksia ja poikkeusjärjestelyjä Helsingin keskustassa.
JEF eli Joint Expeditionary Force on Britannian johtama kymmenen valtion puolustusyhteistyöjärjestely, johon kuuluvat kaikki Pohjoismaat ja Baltian maat sekä Holla
Poliisi vastaa huippukokoukseen liittyvistä turvallisuus- ja liikennejärjestelyistä sekä ohjaa liikennettä tarvittaessa.
Helsingin keskustaan on perustettu myös tilapäinen ilmailun rajoitusalue, joka on voimassa aamukahdeksasta aina iltayhteentoista asti. Rajoitus koskee sekä miehitettyä että miehittämätöntä ilmailua, eli esimerkiksi droonien lennättäminen ei ole sallittua.
Rajoitusalue on perustettu kokouksen ja viranomaisten ilmailutoiminnan turvaamiseksi. Rajoitus ei koske viranomaisia, joiden lakisääteiset tehtävät edellyttävät lentämistä alueella.
