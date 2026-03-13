Merkittävä muutos mielipiteissä: Aiempaa harvempi haluaa vahvempia viinejä ruokakauppoihin Suomalaisista tiukempaa alkoholipolitiikkaa haluaisi 17 prosenttia, kun taas nykyistä väljempää politiikkaa toivoo 20 prosenttia vastaajista.

Jaa Kuuntele

8–15-prosenttisia viinejä ei toivota enää yhtä innokkaasti ruokakauppoihin. Kuva: Jaana Kankaanpää

Janiko Kemppi

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) toteutti tammikuussa kyselyn, jossa kysyttiin suomalaisten mielipidettä alkoholipolitiikasta. Mielipiteet ovat kiristyneet vuodesta 2023, jolloin tiukempia rajoituksia toivoi yhdeksän prosenttia vastaajista ja väljempää säätelyä 29 prosenttia vastaajista.

Suurin osa (58 %) väestöstä haluaa säilyttää nykyisen alkoholin vähittäismyynnin yksinoikeusjärjestelmän.

”Yksinoikeusjärjestelmä vähentää erityisesti alkoholin saatavuutta, mutta myös hintakilpailua ja markkinointia. Samalla se on vaikuttava ja kustannustehokas keino vähentää alkoholihaittoja”, THL:n erikoistutkija Kirsimarja Raitasalo kertoo tiedotteessa.

Vastaajilta kysyttiin myös, voisiko Alko olla auki myös sunnuntaisin ja lauantaisin iltayhdeksään asti. Alle puolet vastaajista kannatti ajatusta. THL:n mukaan tämä heijastaa myös sitä, että alkoholijuomien saatavuutta ei haluta lisättävän.

Vastaajista 43 prosenttia oli sitä mieltä, että 8–15-prosenttisia viinejä pitäisi saada ostaa päivittäistavarakaupoista. Vuonna 2022 viinejä ruokakauppoihin haluavien osuus oli 54 prosenttia.

”Viime vuosien aikana tapahtunut muutos väestön mielipiteessä on merkittävä. Viinien myymistä päivittäistavarakaupoissa kannattavien osuus on pienentynyt 11 prosenttiyksikköä vuodesta 2022”, Raitasalo sanoo.

Vastaajista vain 24 prosenttia halusi viinit päivittäistavarakauppoihin, jos tämä samalla tarkoittaisi, että niissä myytäisiin myös väkeviä alkoholijuomia.

Kyselystä käy ilmi, että sukupuolten välinen ero tähän kysymykseen oli huomattava. Miehistä 34 prosenttia haluaisi viinit päivittäistavarakauppoihin, vaikka se tarkoittaisi, että niissä saisi myydä myös viinaa ja muita väkeviä alkoholijuomia, kun naisista 14 prosenttia oli tätä mieltä.

”Moni odottaa panostusta tärkeämpiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin – alkoholijuomien saatavuuden lisääminen ei nouse niiden joukossa kärkeen. Alkoholijuomia on jo nyt laajasti saatavilla, ja valtaosa on tyytyväinen nykytilanteeseen", Raitasalo toteaa.