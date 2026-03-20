IEA: Öljyn kysyntää voisi vähentää etätyön, kimppakyytien ja joukkoliikenteen avulla Energiajärjestön mukaan öljyn kulutusta olisi mahdollista vähentää etenkin tieliikenteessä.

IEA mainitsee etätyöskentelyn yhtenä keinona vähentää öljyn kysyntää. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Kansainvälinen energiajärjestö IEA julkaisi perjantaina listan keinoista, joilla niin hallitukset kuin yritykset ja kotitaloudet voivat lieventää Lähi-idän sodan energiashokin vaikutuksia kuluttajiin.

Kulutusta voisi vähentää etenkin tieliikenteessä, joka vastaa IEA:n mukaan noin 45 prosentista öljyn maailmanlaajuisesta kysynnästä.

IEA mainitsee etätyöskentelyn, joukkoliikenteen suosimisen ja kimppakyydit. Moottoriteiden ajonopeuksien laskeminen vähintään kymmenellä kilometrillä tunnissa vähentäisi niin ikään polttoaineen kulutusta.

Lentomatkustuksen vähentäminen puolestaan helpottaisi painetta lentopolttoaineen markkinalla.

Vaikka esitellyt toimet eivät vastaa tarjontahäiriön laajuutta, niin IEA:n mukaan niillä voitaisiin alentaa merkittävästi kuluttajahintoja ja turvata polttoaineiden saatavuus välttämättömiin käyttökohteisiin.

Lähi-idän sota on lähes pysäyttänyt meriliikenteen Hormuzinsalmen läpi ja singonnut öljyn ja maakaasun hinnat kovaan nousuun. Hormuzinsalmen kautta kulkee normaalioloissa noin viidesosa maailman öljystä.

Euroopassa pörssit avautuivat perjantaina nousuun öljyn hinnan laskun ansiosta, mutta suunta muuttui päivän aikana.

Raakaöljyn hinnat kääntyivät perjantaina jälleen nousuun sen jälkeen, kun hinnat olivat jo laskeneet aiemmasta huipusta Israelin ja Yhdysvaltojen johdon pientä huojennusta tarjonneiden kommenttien jälkeen.

Israelin pääministeri Benjamin Netanjahu sanoi, että maa noudattaa Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin pyyntöä siitä, ettei Israel enää iskisi Iranissa kaasulaitosten kaltaisiin kohteisiin. Netanjahu myös sanoi torstaina, että sota Irania vastaan voi päättyä nopeammin kuin ihmiset ajattelevat.

Viitelaatu Brentin barrelihinta oli perjantaina kallistunut reilun dollarin ja maksoi Suomen aikaa alkuillasta noin 110 dollaria. Torstaina Brentin barrelihinta käväisi jopa noin 119 dollarissa.

Pohjois-Amerikan WTI-laadun hinta oli noussut noin 97 dollariin barrelilta.

Yhdysvalloissa keskeiset osakeindeksit avautuivat perjantaina laskuun. Teknologiapainotteinen Nasdaq oli Suomen aikaa alkuillasta 1,2 prosentin laskussa ja laaja-alainen S&P 500 puolestaan 0,9 prosenttia pakkasella.

Myös Euroopassa tunnelmat muuttuivat synkeämmiksi. Alkuillasta Lontoon FTSE 100 oli 1,4 prosentin laskussa, ja suunta oli sama Pariisissa. Frankfurtin pörssin DAX-indeksi sulkeutui noin kahden prosentin laskuun.

Helsingin pörssi avautui positiivisissa merkeissä, mutta sahasi päivän mittaan alas ja ylös. Lopulta pörssi sulkeutui noin 1,5 prosenttia miinuksella.