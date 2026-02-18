USA:n erityislähettiläs Witkoff: Ukrainan ja Venäjän neuvottelut ovat johtaneet merkittävään edistykseenNeuvottelut päättyivät Venäjän delegaatiota lähellä olevan lähteen mukaan tiistaina "kireissä tunnelmissa". Neuvottelupöytään on kuitenkin tarkoitus palata keskiviikkona.
Yhdysvaltain erityislähettilään Steve Witkoffin mukaan Ukrainan ja Venäjän väliset neuvottelut ovat johtaneet merkittävään edistykseen.
Witkoff kommentoi Yhdysvaltain johdolla Sveitsin Genevessä käytyjä neuvotteluja viestipalvelu X:ssä keskiviikkona.
”Presidentti Donald Trumpin menestys sodan molempien osapuolten yhdistämisessä on tuonut mukanaan merkittävää edistystä”, Witkoff kirjoitti.
Witkoffin mukaan sekä Ukraina että Venäjä ovat sopineet jatkavansa työskentelyä sopimuksen aikaansaamiseksi.
Neuvottelut päättyivät Venäjän delegaatiota lähellä olevan lähteen mukaan tiistaina "kireissä tunnelmissa". Neuvottelupöytään on kuitenkin tarkoitus palata keskiviikkona.
Ennen Geneven-neuvotteluja osapuolet ovat käyneet kolmikantakeskusteluja Abu Dhabissa. Aiemmissa neuvotteluissa ei ole saavutettu läpimurtoa.
Erityisesti itäisen Ukrainan Donetskin alueluovutuskysymys on ratkaisematta. Venäjä ei ole joustanut vaatimuksistaan saada haltuunsa myös alueita, joita se ei sotilaallisesti hallitse. Ukraina on halunnut aselevon nykyisille rintamalinjoille.
- Osaston luetuimmat