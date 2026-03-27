Reserviläinen: Tämä tapa ”laiskistaa” nykysotilaan suunnistustaitoja tosipaikassa Yhä harvempi reserviläinen ja varusmies osaa suunnistaa maastossa hyvin.

Sotatilanteessa nopea liike maastossa voi ratkaista koko taistelun lopputuloksen. Kuva: Sanne Katainen

Harri Kallio-Kurssi

Kartta- ja suunnistustaidot ovat edelleen sotilaan perustaitoja. Luonnossa liikkuminen paperikarttojen avulla on vähentynyt vuosikymmenten mittaan. Syy siihen on kännykässä.

"Arjen karttasovellusten käyttö laiskistaa perinteistä suunnistusajattelua ja perinteisen kartan käyttötaitoja", pohtii MPK:n liikuntapäällikkö Harri Koski Reserviläiselle.

Suunnistaminen ja kartanluku ovat osa sotilaan perustaitoja sekä osa varusmiesten koulutusta. Koski näkee, että sotilaan ja reserviläisen tulisi minimissään hallita oman tehtävänsä menestyksellistä suoriutumista vastaava taitotaso.

Reserviläisten kenttäkelpoisuutta testataan MPK:n kenttäkelpoisuussuorituksessa muun muassa urheilulaji suunnistuksen osaamisena. Reserviläisen tulee selviytyä viiden kilometrin suunnistusradasta metsässä.

”Suunnistus liikuntamuotona harjaannuttaa hahmottamaan nopeasti karttaa liikkeessä ja tekemään nopeita päätöksiä väsyneenä ja paineen alla. Suunnistuksen harrastaja saa kokemusta erilaisista maastoista ja oppii tuntemaan syvemmin kartan antamaa informaatiota ja kuvaustapoja.”

Lisäksi suunnistaja oppii arvioimaan omaa taitotasoaan ja fyysistä suorituskykyään suhteessa maaston vaatimuksiin: pääseekö perille varmasti, mutta hitaammin, vai mahdollisimman nopeasti pienellä riskillä.