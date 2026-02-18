Liikenne- ja viestintäministeriö valmistelee kertatukea STT:lle – summa olisi 1,05 miljoonaa euroaMinisteriö arvioi, että STT:n luotettavina ja neutraaleina yleisesti pidetyille uutisille on edelleen tarvetta ja että STT mahdollistaa monipuoliset uutissisällöt sekä Suomen näkymisen kansainvälisissä uutisissa.
Liikenne- ja viestintäministeriö (LVM) kertoo käynnistävänsä kertaluontoisen 1,05 miljoonan euron valtiontuen valmistelun Suomen Tietotoimistolle (STT).
Liikenne- ja viestintäministeri Lulu Ranteen (ps.) mukaan tarkoituksena on, että STT voi tuen myötä jatkaa toimintaansa.
”Edellytyksenä on, että yhtiö ja sen omistajat sitoutuvat kehittämään STT:n toimintaa rivakasti”, sanoo Ranne (ps.) ministeriön tiedotteessa.
Ministeriö julkaisi keskiviikkona muistion kotimaisen media-alan nykytilasta, tulevaisuudennäkymistä ja kilpailukykyä edistävistä toimista.
Muistion taustalla on liikenne- ja viestintäministeri Ranteen syksyllä 2025 järjestämä pyöreän pöydän keskustelu, jossa katsottiin, että STT:n tilanne on yksi konkreettinen seuraus laajemmista media-alan haasteista.
Ministeriö arvioi, että STT:n luotettavina ja neutraaleina yleisesti pidetyille uutisille on edelleen tarvetta ja että STT mahdollistaa monipuoliset uutissisällöt sekä Suomen näkymisen kansainvälisissä uutisissa.
LVM:n mukaan kotimaiset mediayhtiöt käyvät nykyään kilpailua ennen kaikkea maailman suurimpia yhtiöitä vastaan. Etenkin nuoret saavat uutisensa pitkälti sosiaalisesta mediasta, ministeriön tiedotteessa huomautetaan.
”Media-ala kohtaa tänä päivänä monia eri haasteita. Kotimaisen media-alan kilpailukyky ei kuitenkaan voi perustua merkittäviin tai pitkäaikaisiin tukijärjestelmiin”, ministeri Ranne sanoo.
Sanoma Media Finlandin uutismediat ilmoittivat syksyllä luopuvansa pääosin STT:n asiakkuudesta. Asiakkuudesta pääosin luopuviin medioihin kuuluvat Helsingin Sanomat, Ilta-Sanomat, Aamulehti ja Satakunnan Kansa Länsi-Suomi.
Sanoma Media Finland on STT:n pääomistaja.
