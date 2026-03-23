Asuntolainoissa yleinen 12 kuukauden euribor kohosi jälleen huippulukemiinLähi-idän sota on aiheuttanut epävarmuutta korkomarkkinoille.
12 kuukauden euribor on noussut korkeimmilleen sitten lokakuun 2024, kertoo OP Pohjolan seniorimarkkinaekonomisti Jari Hännikäinen X-viestipalvelussa.
Asuntolainoissa yleinen 12 kuukauden euribor nousi 2,740 prosenttiin. Viime perjantaina 12 kuukauden euribor rikkoi vuoden huippunsa ja nousi 2,658 prosenttiin.
Euroopan keskuspankki EKP päätti viime viikolla kokouksessaan pitää ohjauskorot ennallaan. Pitkittynyt Lähi-idän sota on aiheuttanut epävarmuutta korkomarkkinoille.
- Osaston luetuimmat