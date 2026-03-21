Viikonloppuna kerätään havaintoja kevään etenemisestä – Kevätseuranta täyttää jo 50 vuotta Kampanjassa kannustetaan lähtemään ulos luontoon ja etsimään keväisiä kasvi- ja eläinlajeja yhdessä.

Jaa Kuuntele

Kevätseuranta-kampanjan tarkoituksena on kerätä tietoa muun muassa lajien ensimmäisistä havainnoista keväällä. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

Uutiset | Luonto STT

Tänä viikonloppuna kerätään jälleen havaintoja kevään etenemisestä. Lasten ja nuorten ympäristöjärjestö Luontoliiton ja Luonnontieteellisen keskusmuseon järjestämä Kevätseuranta täyttää tänä vuonna 50 vuotta.

Kampanjassa kannustetaan lähtemään ulos luontoon ja etsimään keväisiä kasvi- ja eläinlajeja yhdessä. Tarkoituksena on kerätä tietoa sekä lajien yleisyydestä yleisesti että niiden ensimmäisistä havainnoista keväällä.

Havainnot kerätään Suomen lajitietokeskuksen laji.fi-tietokantaan, jonka aineistoja käytetään avuksi tieteellisessä tutkimuksessa, esimerkiksi lajien uhanalaisuuden arvioinnissa. Havainnot kartuttavat myös tietoa esimerkiksi ilmastonmuutoksen vaikutuksista, kertoo Luontoliitto.

Tämä viikonloppu on jo vuoden kolmas Kevätseuranta-viikonloppu. Esimerkiksi helmikuussa ensimmäisenä seurantaviikonloppuna havaintoja tuli kylmän sään takia vielä niukasti.

”Maaliskuussa lämpötila nousi kuitenkin nopeasti keväisiin lukemiin. Kuukauden lämpötilat ovat olleet keskimääräistä korkeampia, mikä on tuonut kevään lajeja näkyville vauhdikkaasti. Kevään saapumisesta kertoo runsas määrä ensihavaintoja”, kertoo Luontoliiton Kevätseuranta-koordinaattori Jessica Hietaniemi tiedotteessa.