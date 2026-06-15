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Kolme neljästä suomalaisesta haluaa EU:lle Yhdysvalloista riippumattoman sotilaallisen puolustusrakenteen.
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Uutiset
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Turvallisuus
15.6.2026
06:00
Tilda Karhumaa
Artikkelin aiheet
EU:n oma puolustus
Euroopan puolustus
Tuomas Forsberg
Nato
Maaseudun Tulevaisuus
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Helteet tulossa? Näin valitset oikean ilmalämpöpumpun ja varmistat kodin mukavuuden
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