Puutarhuri Emilia Schulman kehottaa välttämään tuontisiemeniä ja valitsemaan kotimaisia kasveja, jotka ovat kehittyneet yhdessä paikallisten pölyttäjien kanssa. Ulkomaiset siemenseokset voivat sisältää vieraslajeja, kuten lupiinin tai piiskujen kaltaisia lajeja, jotka syrjäyttävät luonnonkasvit ja eivät kelpaa pölyttäjille. Hän muistuttaa, että suomalaiset luonnonvaraiset kasvit, kuten ketohanhikki ja apila, ovat kestäviä ja ekologisesti arvokkaita.

Tiivistelmä on Rengin, Viestimedian oman tekoälyavustajan, tekemä ja ihmisen tarkistama. Lue lisää