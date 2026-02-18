HS-gallup: SDP jatkaa suosituimpana puolueena, vasemmistoliitolle ennätystulos Kokoomuksen tulos on heikon koko pääministeri Orpon hallituskauden aikana

Vasemmistoliitto on saavuttanut Minja Koskelan (kuvassa) puheenjohtamana ennätyksellisen kannatuksen viimeisen 15 vuoden aikana. LEHTIKUVA / Mikko Stig.

SDP jatkaa edelleen suosituimpana puolueena, käy ilmi Helsingin Sanomien kannatusmittauksesta.

SDP:n kannatus on nyt 25,1 prosenttia. Toisena on kokoomus, jonka kannatus laski 17,9 prosenttiin. Pääministeripuolueelle 18 prosentin rajan alittaminen on heikoin tulos koko pääministeri Petteri Orpon (kok.) hallituskauden aikana.

Kolmantena on keskusta 14,1 prosentin ja neljäntenä perussuomalaiset 13,0 prosentin kannatuksella. Kummankin tulos heikkeni hieman edellisestä mittauksesta.

Viidenneksi suosituin oli vasemmistoliitto 10,4 prosentilla. Puolueen kannatus on korkeimmalla tasolla 15 vuoden mittaushistorian aikana.

Kärkiviisikon takana puolueiden kannatukset ovat pysyneet jotakuinkin ennallaan. Vihreiden kannatus on nyt 8,5 prosenttia, RKP:n 4,0 prosenttia ja kristillisdemokraattien 3,3 prosenttia.

Hallituksen yhteiskannatus oli HS:n gallupissa 38,2 prosenttia eli 0,6 prosenttiyksikköä vähemmän kuin viime mittauksessa.

Verian toteutti kyselyn internetpaneelissa 20.1.–16.2. Siihen haastateltiin yli 4 000:ta ihmistä. Virhemarginaali on noin 1,5 prosenttiyksikköä suuntaansa suurimpien puolueiden kohdalla.