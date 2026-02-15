Suvi Minkkinen kipusi takaa-ajossa olympiapronssille
Ilman sakkoja ampunut Suvi Minkkinen on sijoittunut ampumahiihdon naisten takaa-ajossa olympiapronssille.
Suomen kolmannen mitalin Milano-Cortinan talvikisoissa tuonut Minkkinen hävisi Anterselvassa 10 kilometrin matkan voittaneelle järjestäjämaan Italian Lisa Vittozzille runsaat 34 sekuntia. Myös Vittozzi ampui kilpailun ilman sakkoja.
Olympiahopeaa otti kolme sakkokierrosta sauvonut Norjan Maren Kirkeeide.
Minkkinen lähti takaa-ajoon pikakilpailun kuudennelta sijalta.
