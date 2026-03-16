Nato-harjoitukset käynnissä Rovajärvellä –Suomen ja Ruotsin puolustusministerit vierailevat tänään Ruotsi on Naton niin kutsutun eteentyönnetyn maavoimajoukon kehysvaltio Pohjois-Suomessa.

Kuva: AFP/LEHTIKUVA

Puolustusministeri Antti Häkkänen (kok.) ja Ruotsin puolustusministeri Pål Jonson tutustuvat maanantaina Naton Cold Response 26 -sotaharjoitukseen Rovajärvellä.

Ruotsi toimii kehysvaltiona Pohjois-Suomen puolustamista varten perustetussa Naton eteentyönnetyssä maavoimajoukossa. Ministerien vierailulla on mukana näihin FLF-joukkoihin osallistuvien maiden edustajia.

Ruotsin lisäksi Suomen FLF-joukkoihin (Forward Land Forces Finland) ovat ilmoittaneet osallistuvansa myös Britannia, Italia, Ranska, Tanska, Norja ja Islanti.

FLF-joukoista Suomeen sijoitetaan pysyvästi vain pieni monikansallinen esikunta Rovaniemelle. Muuten joukot ovat Suomessa joko silloin kuin ne osallistuvat harjoituksiin tai jos turvallisuustilanne edellyttää läsnäoloa.

Maavoimajoukko on osa Naton operatiivista suunnittelua. Turvallisuustilanteen vaatiessa FLF-joukkoa voidaan kasvattaa prikaatin vahvuiseksi.

Normaalioloissa joukot harjoittelevat ja kouluttautuvat yhdessä suomalaisten joukkojen kanssa.

Viikko sitten alkaneessa Norjan johtamassa Cold Response -harjoituksessa on mukana yhteensä 25 000 sotilasta yli kymmenestä Nato-maasta.

Suomessa Nato-harjoitukseen osallistuu 7 500 sotilasta, joista vajaa puolet on suomalaisia ja noin 4 000 on tullut paikalle muista liittolaismaista.

Rovajärven harjoitusalueelle on saapunut muun muassa kokonainen ruotsalainen divisioonan esikunta alaisineen, yhteensä noin 2 000 ruotsalaissotilasta. Toiseksi suurin liittolaisjoukko harjoituksessa Suomessa on ranskalainen pataljoona. Lisäksi sotilaita on muun muassa Britanniasta, Yhdysvalloista ja Italiasta.