EU pääsi sopuun Venäjä-pakotteiden uusimisesta – Slovakia antoi periksi Slovakian lisäksi EU:n Venäjän vastaisia ja Ukrainaa tukevia päätöksiä on jarruttanut Unkari.

Unkarin pääministeri Viktor Orban on jarruttanut EU:n Venäjän vastaisia päätöksiä. Kuva joulukuulta 2025. AFP / LEHTIKUVA.

EU kertoi lauantaina päässeensä sopuun laajojen Venäjä-pakotteiden uusimisesta. Pakotteet noin 2 600:aa venäläistä ihmistä ja tahoa vastaan täytyy uusia puolen vuoden välein, ja takaraja uusimiselle olisi ollut sunnuntaina.

Uusiminen vaatii EU-maiden yksimielisen hyväksynnän. Lauantaihin asti sitä vastusti Slovakia, joka vaati kahden venäläisoligarkin, Alisher Usmanovin ja Mihail Fridmanin, poistamista pakotelistalta.

Listalta poistettiin kaksi nimeä, joita ei julkaistu. Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan Slovakian vaatimukseen ei kuitenkaan myönnytty. Lisäksi listalta poistettiin viisi ihmistä, koska he olivat kuolleet.

Slovakian lisäksi EU:n Venäjän vastaisia ja Ukrainaa tukevia päätöksiä on jarruttanut Unkari. Sen vastustuksen vuoksi ei ole päästy sopuun uusista Venäjä-pakotteista eikä 90 miljardin euron lainasta Ukrainalle.