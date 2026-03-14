EU pääsi sopuun Venäjä-pakotteiden uusimisesta – Slovakia antoi periksiSlovakian lisäksi EU:n Venäjän vastaisia ja Ukrainaa tukevia päätöksiä on jarruttanut Unkari.
EU kertoi lauantaina päässeensä sopuun laajojen Venäjä-pakotteiden uusimisesta. Pakotteet noin 2 600:aa venäläistä ihmistä ja tahoa vastaan täytyy uusia puolen vuoden välein, ja takaraja uusimiselle olisi ollut sunnuntaina.
Uusiminen vaatii EU-maiden yksimielisen hyväksynnän. Lauantaihin asti sitä vastusti Slovakia, joka vaati kahden venäläisoligarkin, Alisher Usmanovin ja Mihail Fridmanin, poistamista pakotelistalta.
Listalta poistettiin kaksi nimeä, joita ei julkaistu. Uutistoimisto AFP:n lähteen mukaan Slovakian vaatimukseen ei kuitenkaan myönnytty. Lisäksi listalta poistettiin viisi ihmistä, koska he olivat kuolleet.
Slovakian lisäksi EU:n Venäjän vastaisia ja Ukrainaa tukevia päätöksiä on jarruttanut Unkari. Sen vastustuksen vuoksi ei ole päästy sopuun uusista Venäjä-pakotteista eikä 90 miljardin euron lainasta Ukrainalle.
- Osaston luetuimmat