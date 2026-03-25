Pian sataa jopa lunta, mutta viikonlopuksi poutaantuu Paikallisia sateita tulee torstaina koko maassa ‒ pohjoisessa jopa lumena. Vuodenaikaan nähden sää on silti leutoa.

Jaa Kuuntele

Pohjoisessa sataa torstain ja perjantain aikana räntää ja jopa lunta. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Sää Petri Hoppula

Sää on tänään keskiviikkona koko maassa pilvistä. Vesisateita ja tihkuja tulee lähes koko maan alueella, Luoteis-Lapissa sateen olomuoto on myös lunta ja räntää.

Vesisateet voimistuvat illan aikana maan länsiosassa, Kainuussa ja Pohjois-Pohjanmaalla. Yöllä yhtenäinen sadealue liikkuu Lapin ylle ja sateen olomuoto muuttuu rännäksi sekä lumeksi.

Maan itäosassa voi olla yöllä pääosin poutainen hetki, mutta aamulla vesisateita tulee taas paikoin sielläkin. Länsi-Suomessa tulee läpi yön paikallisia vesisateita ja tihkua.

Torstaina päivällä etelärannikolta Keski-Suomen yli Kainuuseen ulottuvalla alueella on pääosin poutaa ja osittain aurinkoista. Muualla pilvisyys on runsasta ja vettä, Pohjois- ja Länsi-Lapissa myös lunta ja räntää sataa paikoin.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Ensi yön alin lämpötila maan etelä- ja keskiosassa on kahden ja viiden plusasteen välillä, pohjoisessa kahden ja kolmen asteen välillä.

Torstaina päivän ylin lämpötila on neljän ja kymmenen asteen välillä, Lapissa yhden pakkasasteen ja viiden plusasteen välillä.

Etelätuuli voimistuu ja on torstaina kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista.

Perjantaina yhtenäisempi lumi- ja räntäsadealue väistyy Lapin yltä Kuolan niemimaalle. Jokunen kuurotyyppinen sade jää vielä päivällä Suomen ylle. Maan etelä- ja keskiosassa on poutaa. Aurinkoisinta on rannikoilla.

Lauantain vastaisena yönä sää selkenee laajalti Lapin eteläpuoleisessa Suomessa. Yöstä tulee pakkasyö koko maassa. Lauantaina päivällä lännestä alkaen pilvistyy ja iltapäivän sekä illan maan pohjoisosaan saapuu vesi- ja lumisateita.

Lämpötila kohoaa idässä laajalti 10 asteeseen.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

Tästä pääset MT:n sääpalveluun.