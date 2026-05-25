Öljyn markkinahinnat reippaassa laskussa
Raakaöljyn hinnat ovat olleet Suomen aikaa maanantain vastaisena yönä reilun viiden prosentin laskussa.
Aasian pörssien avauduttua raakaöljyn Brent-laadun hinta oli laskenut noin 98 dollariin barrelilta. Pohjois-Amerikan WTI-laadun barrelihinta oli puolestaan päälle 91 dollarissa.
Markkinoilla on elätelty toiveita siitä, että sopimus sodan päättämiseksi Lähi-idässä olisi likellä.
Sota Lähi-idässä syttyi, kun Yhdysvallat ja Israel aloittivat iskunsa Iraniin helmikuun lopussa. Iran vastasi muun muassa iskemällä Israeliin sekä Yhdysvaltain tukikohtiin Lähi-idän alueella.
Sodan alettua meriliikenne öljynkuljetuksille tärkeällä Hormuzinsalmella on ollut pitkälti seisahduksissa. Iran on rajoittanut liikennöintiä salmella, kun taas Yhdysvallat aloitti huhtikuussa Iranin satamien saarron.
Sota ja tilanne Hormuzinsalmella ovat johtaneet voimakkaisiin öljyn hintapiikkeihin. Raakaöljyn barrelihinnat ovat seilanneet viime kuukausina sadan dollarin molemmin puolin.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump sanoi viikonloppuna, että sopimus sodan päättämiseksi on viimeistelyä vaille valmis. Trump on sittemmin sanonut, ettei Yhdysvallat kiirehtisi asian kanssa.
Trump sanoi lisäksi, että Yhdysvallat jatkaa Iranin satamien saartoa niin kauan, kunnes sopimus maiden välillä on saatu allekirjoitettua.
Iranin edustajat ovat vahvistaneet sopimusluonnoksen olemassaolon. Qatarilaismedia al-Jazeeran iranilaislähde kuitenkin kertoo näkyvissä olevan merkkejä siitä, että Yhdysvallat olisi perääntymässä joistakin luonnoksessa mainituista lausekkeista.
Al-Jazeeran mukaan Iran vaikuttaa katsovan, että Yhdysvallat on perääntymässä jo sovituista ehdoista.
Yhdysvaltain ja Iranin välinen aselepo astui voimaan huhtikuun alkupuolella.
