Metsäkoneenkuljettaja rajasi maastopalon metsäkoneella – pelastuslaitos kiittää erinomaisesta toiminnastaKuljettaja rajasi halkaisijaltaan noin viiden metrin paloalueen.
Metsäkoneenkuljettaja avusti palokuntaa maastopalon sammuttamisessa Joensuussa, kertoo Pohjois-Karjalan pelastuslaitos onnettomuustiedotteessaan.
Kuljettaja oli lopettelemassa työvuoroaan, kun hän havaitsi aukolta nousevan savua.
Hätäilmoituksen jälkeen kuljettaja rajasi halkaisijaltaan noin viiden metrin paloalueen metsäkoneella. Palokunnan saavuttua paikalle, metsäkoneenkuljettaja avusti sammutushenkilöstöä kuljettamalla vesisäiliön metsäkoneella kuivalla kankaalla olevalle palopaikalle.
Metsäkoneenkuljettajan avustuksella pelastuslaitos sammutti tulipalon ja määräsi jälkivartioinnin maanomistajalle sammutustöiden päätyttyä. Pelastuslaitos kiittää metsäkoneenkuljettajaa erinomaisesta toiminnasta.
