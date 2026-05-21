”Vihreissä on hätkähdetty, maataloutta ja metsiä vastaan käydään” − Tiirola torjuu Harjanteen vaatimuksen maatalousministeriön alasajosta MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja arvelee, ettei vihreiden linjalle löydy kovin laajaa kannatusta. Kansanedustaja Atte Harjanne (vihr.) vaati tänään maa- ja metsätalousministeriön lakkautusta.

Atte Harjanne (vihr.) vaatii maa- ja metsätalousministeriön lakkauttamista. MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola arvioi vihreiden profiloituvan maaseutuelinkeinojen kustannuksella.

Uutiset | Politiikka Jukka Koivula

Vihreä kansanedustaja Atte Harjanne vaatii, että maa- ja metsätalousministeriö pitäisi lakkauttaa.

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja Mikko Tiirola ei pidä helsinkiläisen Harjanteen vaatimusta järkevänä.

”Tietysti tämä kuulostaa siltä, että vihreissä on selvästi hätkähdetty puolueen heikkoa kannatusta ja nyt halutaan kohottaa ympäristöprofiilia maa- ja metsätalouselinkeinojen kustannuksella”, Tiirola toteaa.

Tiirola huomauttaa, että vihreillä on nyt erityisen suuri tarve profiloitua punavihreän äänestäjäkunnan sisällä.

”Vasemmistoliitto jäi ulos velkajarrusta, johon vihreät on sitoutunut. Vihreissä ajatellaan, että tällainen poliittinen temppu, jossa maataloutta ja metsiä vastaan käydään, saattaisi tuoda kannatusta.”

MTK:n metsävaltuuskunnan puheenjohtaja arvelee, ettei vihreiden linjalle löydy kovin laajaa kannatusta suomalaisten keskuudessa.

”Kuulostaahan se hyvin erikoiselta hyökätä maa- ja metsätaloutta vastaan aikana, jolloin turvallisuus- ja huoltovarmuuskysymykset ovat painavasti esillä ja niiden merkitys edelleen kasvaa.”

Tiirola korostaa myös alkutuotannon ja metsätalouden merkitystä talouspolitiikassa.

”Tarvitaan työpaikkoja, talouskasvua ja velkaantumisen hillitsemistä. Lisäksi kotimaisilla uusiutuvilla luonnonvaroilla voidaan selättää fossiilitaloutta.”

Tiirolan mukaan valtionhallinnossa tehtävät hallinnolliset yhdistymiset ovat sinänsä harkitsemisen arvoinen asia.

”Onhan ministeriöitä yhdistelty aiemminkin. Esimerkiksi nykyinen työ- ja elinkeinoministeriö on muodostunut kahden ministeriön yhdistymisen johdosta. Mutta tällainen vaatimus, että MMM pitäisi lakkauttaa, kuulostaa huonosti perustellulta poliittiselta heitolta”, Tiirola muotoilee.

”On päivänselvää, ettei maa- ja metsätalousasioista päättämistä pidä jatkossa alistaa jonkin muun hallinnollisen tahon päätösvallan alle.”