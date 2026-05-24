Navakkaa ja puuskaista tuulta alkuviikolla – varoituksia laajalti Lännen ja pohjoisen välinen tuuli on alkavalla viikolla kohtalaista tai navakkaa ja puuskaista. Päivisin puuskat voivat olla kovia, ja voimakkaimmillaan tuuli on maanantaina maan etelä- ja keskiosassa.

Maanantaina tuuli on laajalti puuskissa voimakasta maan etelä- ja keskiosassa sekä paikoin pohjoisessa. Kuva: Sanne Katainen

Oskari Rockas

Suomen itäpuolella pysyttelee alkuviikon ajan matalapaine, mikä voimistaa lännen ja pohjoisen välisiä tuulia. Ilmatieteen laitoksella on voimassa varoituksia voimakkaista maa-alueiden puuskatuulista koko alkuviikon ajan.

Maanantaina tuuli on laajalti puuskissa voimakasta maan etelä- ja keskiosassa sekä paikoin pohjoisessa. Yleisesti voi esiintyä voimakkuudeltaan 16–18 m/s puuskia, paikoin puuskat voivat lähennellä 20 m/s. Jo sunnuntaina 24.5. maa-alueiden kovin havaittu puuska on ollut voimakkuudeltaan 20,4 m/s.

Ennusteiden mukaan tuulitilanne rauhoittuu vasta loppuviikosta. Kuva: Ilmatieteen laitos

Tiistaina kovimpien tuulten painopiste on maan etelä- ja itäosassa, keskiviikkona taas maan länsiosassa. Lapissa tuuli on alkuviikosta muuta maata heikompaa. Ennusteiden mukaan tuulitilanne rauhoittuu vasta loppuviikosta.

Sää viilenee alkavalla viikolla ja puuskainen pohjoistuuli voimistaa koleuden tuntua. Etelässä ja lännessä on alkuviikolla muuta maata selkeämpää ja lämpötila voi olla 15 asteen lämpimämmällä puolella. Idässä ja pohjoisessa pilvisemmillä ja sateisemmilla alueilla lämpötila on pääosin 5 ja 13 asteen välillä. Viikon keskivaiheilla 15 astetta on tiukassa etelässäkin.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

