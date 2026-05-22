KSML: Väsyneen baariyrittäjän terveiset valtiolle: "Kaikki pienet yritykset ajetaan konkurssiin" Yrittäjä Harri Wacklin ei olisi halunnut missään nimessä lopettaa Helmeä.

Baarit ovat kovilla myös Jyväskylän keskustassa. Kuva: Petteri Kivimäki

Uutiset | Talous Jukka Koivula

Jyväskylän keskustassa sijaitsevaa Karaoke Bar Helmeä Väinönkatu 7:ssä pyörittänyt Euro-Dynamics Oy on asetettu konkurssiin Keski-Suomen käräjäoikeudessa. Konkurssia haki Verohallinto lähes 31 000 euron saatavallaan, uutisoi Keskisuomalainen.

Yrittäjä Harri Wacklin olisi halunnut jatkaa yritystoimintaa, mutta kertoo väsyneensä taistelemaan.

”En jaksa enää tapella näiden kanssa, kun ei anneta mahdollisuuksia ja tehdään kiristyksiä. Valtio lupasi, että se todellakin auttaa pienyrittäjiä, mutta kaikki pienet yritykset ajetaan konkurssiin, ja ne, joilla on miljoonavelkaa, saavat jatkaa. Ei tämä ihan oikein päin mene”, Wecklin sanoo.

Wacklin myös ihmettelee, miten alan markkinajohtaja Jyväskylässä myy juomia sellaiseen alehintaan, jolla pieni yritys ei edes voi ostaa niitä sisään.

Wacklin ei olisi halunnut missään nimessä lopettaa Helmeä.

”Ei ole toista karaokepaikkaa, missä on niin hyvä laulaa. Helsingistä tulevat asiakkaat sanovat, ettei ole Helsingissä tällaisia. Kiitollinen olen kaikesta siitä kymmenestä vuodesta ja kiitän joka ainoata asiakasta ja henkilökuntaa.”

Helmi avattiin vuonna 2013. Baarin ”hautajaisia” vietettiin lauantaina 16. toukokuuta.

