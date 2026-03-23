Öljyn hinta jälleen nousussa, Etelä-Korean won romahti Iran uhosi sunnuntaina sulkevansa Hormuzinsalmen täysin, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkaamansa iskut Iranin voimalaitoksiin.

Aasiassa pörssit avautuivat uuteen pörssiviikkoon laskussa. Kuva: AFP/LEHTIKUVA

Pohjois-Amerikan WTI-laadun öljyn barrelihinta oli maanantain vastaisena yönä hienoisessa nousussa ja vajaassa 100 dollarissa barrelilta.

Öljyn hinta hinta lähti jälleen kipuamaan sen jälkeen, kun Yhdysvallat ja Israel antoivat viikonloppuna ymmärtää, että sota Lähi-idässä jatkuisi vielä useita viikkoja.

Raakaöljyn Brent-laadun hinta oli pörssien avautuessa lähes kahden prosentin nousussa. Suomen aikaa puolenyön jälkeen Brent käväisi runsaassa 113 dollarissa barrelilta, mutta vetäytyi sen jälkeen 112 dollarin tuntumaan.

Etelä-Korean won putosi Suomen aikaa varhain maanantaina alimmalle tasolleen suhteessa Yhdysvaltain dollariin sitten vuoden 2009.

Valuutan arvo laski 1,510 woniin dollaria kohden Lähi-idän sodan aiheuttaman markkinavaihtelun keskellä.

Aasiassa pörssit avautuivat uuteen kauppapäivään laskussa. Etelä-Koreassa Kospi-indeksi oli maanantaiaamuna noin 4,7 prosentin laskussa. Japanissa Nikkei-indeksi oli puolestaan noin 3,4 prosenttia miinuksella.

Hongkongissa Hang Seng -indeksi oli pörssien avauduttua noin 3,3 prosentin laskussa. Shanghaissa Shanghai Composite -indeksi oli puolestaan noin 2,3 prosentin laskussa.

Öljyn hintaa on viime aikoina heiluttanut Yhdysvaltain ja Israelin helmikuun lopussa aloittama sota Irania vastaan. Lähi-idän sota on lähes pysäyttänyt meriliikenteen Hormuzinsalmen läpi ja singonnut öljyn ja maakaasun hinnat kovaan nousuun.

Ennen sotaa Hormuzinsalmen läpi kulki noin 20 prosenttia kaikesta meritse kuljetettavasta raakaöljystä. Nyt salmesta arvioidaan kulkevan noin viisi prosenttia sotaa edeltäneestä kuljetusliikenteestä.

Iran uhosi sunnuntaina sulkevansa Hormuzinsalmen täysin, jos Yhdysvallat toteuttaa uhkauksensa Iranin voimalaitoksiin iskemisestä. Hormuzinsalmea ei myöskään avattaisi ennen kuin tuhotut voimalaitokset on rakennettu kokonaan uudelleen, Iranin vallankumouskaarti varoitti lausunnossaan.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump uhkasi Yhdysvaltojen iskevän Iranin voimalaitoksiin ja tuhoavan ne, jos Iran ei avaa Hormuzinsalmea kokonaan laivaliikenteelle 48 tunnin kuluessa.

Trump esitti uhkauksen viestipalvelu Truth Socialissa sunnuntain vastaisena yönä Suomen aikaa. Määräaika siis umpeutuisi tiistain vastaisena yönä.