HS-gallup: SDP:n kannattajat valitsisivat hallituskumppaniksi keskustan Toiseksi suosituin hallituskumppani on vasemmistoliitto.

37 prosenttia SDP:n kannattajista ei kyselyssä osannut sanoa, olivatko he samoilla linjoilla SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kanssa. HEIKKI SAUKKOMAA / LEHTIKUVA.

SDP:n kannattajien selvä suosikki puolueen hallituskumppaniksi on keskusta, selviää Helsingin Sanomien teettämästä kyselystä.

Kyselyyn vastaajista 40 prosenttia valitsi keskustan mieluisimmaksi hallituskumppaniksi, jos SDP voittaa eduskuntavaalit. Toiseksi suosituin hallituskumppani oli vasemmistoliitto, jonka valitsi 22 prosenttia vastaajista.

SDP:n kannatuksen etumatka on kasvanut entisestään kannatusmittauksissa. HS:n ja Ylen tuoreimmissa kannatusmittauksissa SDP:n kannatus oli noin 25 prosentissa. Pääministeripuolue kokoomus jäi molemmissa alle 18 prosenttiin.

Jopa 37 prosenttia SDP:n kannattajista ei kyselyssä kuitenkaan osannut sanoa, olivatko he samoilla linjoilla SDP:n puheenjohtajan Antti Lindtmanin kantojen kanssa. Samalla linjalla Lindtmanin kanssa koki olevansa 39 prosenttia. Lindtmania enemmän vasemmalla koki olevansa 15 prosenttia ja enemmän oikealla yhdeksän prosenttia.

Kyselyn toteutti tutkimusyhtiö Verian helmi-maaliskuussa. Kyselyä varten haastateltiin lähes 750:tä täysi-ikäistä, jotka kertoivat, että äänestäisivät SDP:tä, jos eduskuntavaalit järjestettäisiin nyt. Tutkimustulosten virhemarginaali on koko aineiston tasolla suurimmillaan noin 3,6 prosenttiyksikköä suuntaansa.

Eduskuntavaalit käydään ensi vuoden huhtikuussa.