Korkein oikeus tuomitsi Päivi Räsäsen homoja koskevasta kirjoituksesta – harkitsee valitusta Räsänen sanoo olevansa järkyttynyt tuomiostaan. Hän sanoi, ettei katso syyllistyneensä kirjoituksissaan mihinkään lainvastaisen.

Jaa Kuuntele

Päivi Räsänen kertoo harkitsevansa vakavasti, että valittaa tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Kuva: AFP/LEHTIKUVA

Uutiset | Rikokset STT

Kristillisdemokraattien kansanedustaja Päivi Räsänen kertoo olevansa huolestunut sananvapauden tilasta korkeimman oikeuden päätöksen jälkeen.

”Mitä arempia me olemme käyttämään perustuslaillisia oikeuksiamme, sananvapautta ja uskonnonvapautta, sitä ahtaammaksi käy tila niitä käyttää”, hän sanoi tiedotustilaisuudessa.

Korkein oikeus (KKO) tuomitsi Räsäsen torstaina sakkorangaistukseen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan. Räsänen sanoi, että on järkyttynyt tuomiostaan eikä katso syyllistyneensä mihinkään lainvastaisen.

Räsänen kertoo harkitsevansa vakavasti, että valittaa tuomiosta Euroopan ihmisoikeustuomioistuimeen. Hänen mielestään päätös kaventaa sananvapautta ja aiheuttaa itsesensuurin mielialaa.

Hän korosti sitä, että korkein oikeus joutui äänestämään päätöksestä ja tämä kuvannee päätöksen vaikeutta. Korkein oikeus ratkaisi asian äänin 3–2.

Aiemmin käräjäoikeus ja hovioikeus olivat hylänneet syytteet kaikilta osin.

KKO:n tuomio tuli Räsäsen kirjoittamasta ja hänen ja Suomen Luther-säätiön asiamiehen myöhemmin internetissä julkaisemasta kirjoituksesta "Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen".

Siinä Räsänen muun muassa sanoi homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehti homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi.

KKO katsoi, että Räsäsen lausumilla solvattiin homoja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Myös kirjoituksen julkaissut Luther-säätiön asiamies tuomittiin sakkoihin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan.

”Korkein oikeus näyttää leimaavan kehityshäiriö-sanan jollain tavalla kiistanalaiseksi”, Räsänen sanoo.

Hän sanoo kirjoittaneensa korkeimman oikeuden tuomitseman pamfletin vuonna 2004. Hän sanoo, että jotkin esimerkiksi lääketieteelliset ilmaisut ovat siten peräisin aika vanhalta ajalta. Ne on poimittu kirjallisuudesta, jota hän esimerkiksi opiskeluaikoinaan on lukenut.

Hänen mukaansa vanhaa kirjallisuutta ei pitäisi julistaa kielletyksi niin kuin nyt korkein oikeus näyttää julistavan.

Hänestä on uskonnonvapauden kannalta ongelmallista, jos tällä tarkkuudella uskonnollisia yhdyskuntia ja niiden omia tekstejä alettaisiin käydä laajemmin läpi.

KKO hylkäsi toisen syytteen, joka liittyi Räsäsen sosiaalisen median tileillään julkaisemaan viestiin, joka koski Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmoitusta Pride 2019 -tapahtuman tukemisesta. Syytteen mukaan Räsänen väitti viestissään, että homoseksuaalisuus on häpeällistä ja synnillistä, ja siten solvasi homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

KKO katsoi, että Räsäsen julkaisua oli arvioitava kokonaisuutena, joka muodostui hänen kirjoittamastaan viestistä ja siihen liitetystä Raamatun tekstistä.

”Räsänen oli kritisoidessaan sosiaalisen median julkaisuissaan kirkon päätöstä Pride-tapahtuman tukemisesta perustellut mielipidettään samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä seksuaalisia tekoja kielteisessä sävyssä käsittelevällä Raamatun tekstillä ja sen sisältöä heijastavilla ilmaisuilla "häpeä" ja "synti". Korkein oikeus katsoi, että ottaen huomioon teon asiayhteys Räsäsen menettelyä ei voitu pitää kiihottamisrikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla homoseksuaaleja solvaavana. Syyte hylättiin tältä osin”, KKO kirjoitti tiedotteessa.

”Se ei ole mikään solvaus tai loukkaus ketään kohtaan. Se on Raamatun opetus, joka nousee Jumalan rakkaudesta, hänen ajatuksistaan.” Päivi Räsänen

Räsänen sanoo ajattelevansa, että on edelleen täysin laillista ja myös uskonnonvapauden mukaista esimerkiksi puhua, että samaa sukupuolta olevien suhteet ovat Jumalan tahdon vastaisia, ne ovat synti.

”Se ei ole mikään solvaus tai loukkaus ketään kohtaan. Se on Raamatun opetus, joka nousee Jumalan rakkaudesta, hänen ajatuksistaan”, hän sanoi.

KKO tuomitsi Räsäsen ja Suomen Luther-säätiön asiamiehen kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 20 päiväsakkoon. Räsäsen tuloilla maksettavaa koituu 1 800 euroa ja asiamiehelle 1 100 euroa. Lisäksi Suomen Luther-säätiö tuomittiin 5 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi vastaajat velvoitettiin poistamaan verkkojulkaisuista lainvastaisiksi katsotut kohdat.