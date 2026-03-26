Jäät rytisevät nyt pohjoisen joissa – tulvat uhkaavat asuinrakennuksia Jääpatoriski Oulun pohjoispuolella jatkuu loppuviikon aikana, koska lämmennyt sää nostaa Kiiminkijoen, Iijoen ja Kuivajoen vedenpintoja.

Jääpatoja puretaan Kiiminkijoella kaivinkoneella. Kuva: Tarmo Pyykkönen

Eija Vallinheimo

Jääpatojen aiheuttamat tulvat ovat uhanneet asuinrakennuksia useissa paikoissa Kiiminkijoen rannoilla. Lapin elinvoimakeskus muistuttaa jokivarsien asukkaita omatoimisen varautumisen ja suojautumisen tärkeydestä.

Elinvoimakeskukset kertovat, että Kiiminkijoen nouseva vedenpinta on saanut jäitä liikkeelle tämän viikon aikana. Syntyneet jääpadot ovat uhanneet rakennuksia monin paikoin. Vesalan kylän kohdalle syntynyt jääpato purettiin koneella.

Iijoen ensimmäinen tulvahuippu on ennusteiden mukaan tulossa viikonlopun aikana ja se on jäämässä keskimääräistä pienemmäksi. Myös Kiiminkijoella ja Kuivajoella tulvahuippu on tulossa viikonlopun aikana ja siitä on ennusteiden mukaan tulossa keskimääräinen.

Jokialueiden vesitilanteisiin ja tulvaennusteisiin voi tutustua vesi.fi -palvelussa. Aluehallinnon uudistuksen myötä Lapin, Kainuun ja Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueen vesitaloustehtävät hoidetaan Lapin elinvoimakeskuksesta.