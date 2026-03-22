Viikko alkaa lämpimän keväisenä, sateet palaavat keskiviikkona Alkavan viikon puolivälissä sateita tulee eri puolilla maata.

Maanantaina pilvisyys on vaihtelevaa. Kuva: Jarno Mela

Eetu Rimo

Viikonloppuna lämpötila on noussut laajalti maan etelä- ja keskiosassa sekä paikoin pohjoisessakin kymmenen asteen tuntumaan ja lukuisilla asemilla myös sen yli. Lauantain tapaan sunnuntai-iltapäivänäkin lämpötila nousi maan eteläosassa yli 12 asteen, tällä kertaa seitsemällä havaintoasemalla. Lapissa sunnuntai on jäämässä lauantain lukemia viileämpiin.

Maanantaina pilvisyys on vaihtelevaa ja maan etelä- ja keskiosan yli liikkuu heikon säärintaman mukana ajoittaisia ja vähäisiä sateita. Lappiin vähäisiä sateita saapuu illalla ja niiden olomuoto voi vaihdella. Muuten sää on laajalti poutaista, päivän lämpötilat ovat 3 ja 9 asteen välillä.

Tiistaipäivä taasen on laajalti aurinkoinen ja poutainen, lämpötilat pysyvät laajalti samoissa lukemissa.

Kuva: Ilmatieteen laitos

Tiistai-iltana pilvisyys alkaa runsastua lännestä alkaen ja keskiviikkoyöksi ensimmäiset sateet saapuvat maan länsiosaan. Aamuksi sadealue liikkuu maan pohjoisosaan, missä sateet tulevat laajalti lumena. Iltapäiväksi maan eteläosaan saapuu lounaasta seuraava sadealueen osa, minkä sateet tulevat vetenä. Tämä sadealue liikkuu päivän ja illan aikana kohti pohjoista. Päivän lämpötilat jäävät 0 ja 6 asteen välille.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

