FT: EU harkitsee merioperaatiota Hormuzinsalmessa
EU:n ulkoministerit keskustelevat mahdollisista toimista Hormuzinsalmessa, kertoo Financial Times virkamieslähteensä tietoihin perustuen. Tämä tapahtuisi laajentamalla EU:n Aspides-operaatiota. Ministerit kokoontuvat maanantaina Brysselissä ulkoasiainneuvoston kokoukseen.
Aspides on EU:n sotilasoperaatio Punaisellamerellä, Intian valtamerellä ja Persianlahdella. Operaation tavoitteena on vapaan merenkulun turvaaminen. Tällä hetkellä Aspides keskittyy pääasiassa suojaamaan kaupallisia aluksia huthien hyökkäyksiltä Jemenin rannikolla.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on kehottanut muita maita lähettämään sotalaivoja turvaamaan Hormuzinsalmea.
