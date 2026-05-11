Sateet tuovat helpotusta alkuvuoden kuivuuteen Vuoden alusta näihin päiviin asti on ollut selvästi tavanomaista kuivempaa. Nyt tilanne on helpottumassa. Koko maahan on odotettavissa lähipäivien aikana vesisateita. Myös lämpötila on noususuunnassa.

Jaa Kuuntele

Seuraavan kolmen vuorokauden aikana eli maanantai-illasta torstai-iltaan ennusteen mukaan yli 10 mm:n kertymiä tulee suurimpaan osaan maata. Kuva: Sanne Katainen

Uutiset | Sää Petri Hoppula

Tänä vuonna on noin 30:llä Ilmatieteen laitoksen pitkäaikaisella mittausasemilla mitattu asemien mittaushistorian vähäisimmät sademäärät.

Sateita on tänään Suomeen jo saapunut ja niitä on havaittu varsin kattavasti ympäri maata. Yli 4 mm:n kertymiä on tänään jo mitattu Pohjois-Savon ja Kainuun suunnalla.

Seuraavan kolmen vuorokauden aikana eli maanantai-illasta torstai-iltaan ennusteen mukaan yli 10 mm:n kertymiä tulee suurimpaan osaan maata. Alle 10 mm satavia paikkoja löytyy paikoin maan itäosassa sekä Keski- ja Pohjois-Lapista. Lounais-Suomesta Pirkanmaan ja Keski-Suomen yli Kainuuseen ja Koillismaalle ulottuvalla alueella sadetta kertyy varsin yleisesti yli 25 mm.

Sää lämpenee. Keskiviikkona maan itöosassa on jo yleisesti 15 ja 20 asteen välillä olevia lukemia. Kuva: Ilmatieteen laitos

Päivälämpötilat ovat tiistaina maan itäosassa 13 ja 18, muualla enimmäkseen 6 ja 14 asteen välillä.

Sää lämpenee. Keskiviikkona maan itöosassa on jo yleisesti 15 ja 20 asteen välillä olevia lukemia. Lähes koko Lapissakin päästään yli 10 asteeseen. Torstainakin 15 astetta saavutetaan monin paikoin, mutta siitä näyttäisi tulevan hieman keskiviikkoa viileämpi päivä.

Kirjoittaja on Ilmatieteen laitoksen meteorologi

Tästä pääset MT:n sääpalveluun