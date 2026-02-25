Velkajarrutyöryhmä kertoo tänään sopeutustavoitteensa tuleville vuosille
Eduskunnan finanssipoliittinen parlamentaarinen työryhmä eli niin sanottu velkajarrutyöryhmä julkistaa tänään julkisen talouden ylivaalikautista tavoitetta koskevan raportin.
STT:n tietojen mukaan työryhmä on sopinut tavoitteesta, jonka mukaan julkisen talouden alijäämä saisi olla seuraavan vaalikauden lopulla enintään 2,0–2,5 prosenttia suhteessa bruttokansantuotteeseen. Lukua tarkastellaan uudelleen vielä kuluvan vuoden joulukuussa.
Vasemmistoliitto on jättänyt raporttiin eriävän mielipiteen.
- Osaston luetuimmat