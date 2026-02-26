Valtiontalouden alijäämä keskimäärin 14,9 miljardia euroa vuodessa tulevina vuosina – Purran mukaan luvut järkyttäviäPurran mukaan seuraavan hallituksen on sopeutettava valtiontaloutta vähintään 10 miljardilla eurolla.
Valtiovarainministeriön kehysehdotuksen mukaan valtiontalouden alijäämä on keskimäärin 14,9 miljardia euroa vuodessa vuosina 2027–2030.
Valtiovarainministeri Riikka Purran (ps.) mukaan luvut ovat järkyttäviä. Purra sanoo tiedotteessa, että ensi kaudelle tarvittavan sopeutuksen osalta 10 miljardia euroa vaikuttaa olevan ehdoton minimi.
Valtiovarainministeriö julkaisi ehdotuksen valtiontalouden kehyksiksi tänään. Viime kevään kehyspäätökseen verrattuna valtiontalouden tasapainoa ovat heikentäneet etenkin verotuloarvioiden ja päästökauppatuloarvion aleneminen.
