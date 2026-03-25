Itä-Suomeen voi kantautua tänään savua Venäjältä öljysataman tulipalosta – ei tarvetta suojautumiselle Virtaukset saattavat käydä Itä-Suomen kohdalle, esimerkiksi Etelä-Karjalan pohjoisosiin ja Pohjois-Karjalan alueelle.

Suomessa vallitsevan suttuisen sään vuoksi Primorskin eli Koiviston öljysataman tulipalosta aiheutuvaa savua ei todennäköisesti edes huomaisi Suomen puolella, kertoo meteorologi. ANTTI AIMO-KOIVISTO / LEHTIKUVA.

Itä-Suomeen saattaa kantautua tänään savua Venäjältä Primorskin eli Koiviston öljysataman tulipalosta, kerrotaan Ilmatieteen laitokselta. Tiistaina savu meni tuulen mukana itään päin, mutta nyt tuuli on kääntynyt.

”Nyt tuulee etelästä ja sehän tarkoittaa, että kun ne virtaukset suuntautuvat suoraan pohjoiseen päin, niin teoriassa ainakin jossain kohtaa Suomi olisi edessä tämän päivän aikana”, kertoo päivystävä meteorologi Nina Karusto STT:lle.

”Virtaukset saattaisivat käydä Itä-Suomen kohdalle, esimerkiksi Etelä-Karjalan pohjoisosiin ja Pohjois-Karjalan alueelle, jos ne sinne asti jaksavat savuja puhaltaa.”

Toissa päivänä kerrottiin, että Ukraina oli hyökännyt Koiviston öljysatamaan Suomenlahden rannalla.

Karuston mukaan Suomessa vallitsevan suttuisen sään vuoksi Koiviston tulipalosta aiheutuvaa savua ei todennäköisesti edes huomaisi Suomen puolella.

”Jos sellainen savuvana sattuisi Suomeen tulemaan, niin ei sitä pystyisi käytännössä edes näkemään, kun tuota pilveä on nyt niin paljon Suomen päällä.”

Tällä hetkellä heikentynyt ilmanlaatu Suomen puolella johtuu katupölystä.

Venäjältä mahdollisesti Suomen puolelle kantautuva savu ei todennäköisesti aiheuta suomalaisille vaaraa, kertoo Ilmatieteen laitoksen ilmanlaadun erikoistutkija Karri Saarnio STT:lle. Tällä hetkellä heikentynyt ilmanlaatu Suomen puolella johtuu katupölystä.

”Toistaiseksi ei ole havaittu mitään semmoisia pitoisuuksia, jotka olisivat peräisin Koiviston palosta”, Saarnio kertoo.

Ilmatieteen laitoksella ei ole savun koostumuksesta tarkempaa tietoa. Saarnio sanoo, että Venäjällä öljysataman läheisyydessä savukaasujen hengittäminen on kuitenkin todennäköisesti haitallista.

”Suomeen etäisyys on lyhimmillään 50 kilometriä, joten savukaasut ehtivät jonkin verran laimentua matkan varrella,” Saarnio kuvailee.

Jos Venäjältä sattuisi kulkemaan savua Suomen puolelle, tänään maan läpi kulkeva saderintama saattaisi puhdistaa hengitysilmaa suurimmilta hiukkasilta, Saarnio sanoo.

Hän kertoo, että mikäli vaarallista savua havaitaan Suomessa, asiasta tiedotetaan välittömästi. Suomen puolella mitään tarvetta suojautumiselle mahdolliselta savulta ei hänen mukaansa toistaiseksi ole.

Jos Venäjältä sattuisi kulkemaan savua Suomen puolelle, tänään maan läpi kulkeva saderintama saattaisi puhdistaa hengitysilmaa suurimmilta hiukkasilta, Saarnio sanoo.

Keskiviikkona Venäjällä sammutettiin toista Ukrainan ilmahyökkäyksen aikaansaamaa tulipaloa, tällä kertaa Laukaansuun satamassa Suomenlahden rannalla. Se on Venäjälle tärkeä vientisatama, jonka kautta kulkee muun muassa öljyä, lannoitteita ja hiiltä.

Leningradin alueen kuvernöörin Aleksandr Drozdenko kertoi aiemmin, että Laukaansuun tulipalo on saatu hallintaan eikä se ole aiheuttanut henkilövahinkoja.

Laukaansuu, josta Venäjällä käytetään nimitystä Ust-Luga, sijaitsee runsaan sadan kilometrin päässä Pietarista Suomenlahden etelärannalla.

Karuston mukaan myös Laukaansuun palon savut voisivat yltää Suomeen, mutta paljon pienemmässä mittakaavassa kuin Koiviston sataman palon savu.