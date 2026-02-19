Pörssisähkön hinta kohoaa tänään erittäin korkealle Kalleinta on aamulla kello 9.15 alkaen, kun pörssisähkön verollinen varttihinta yltää puolen tunnin ajan lähes 60 senttiin kilowattitunnilta.

Jaa Kuuntele

Alkuvuonna pörssisähkö on ollut kallista kovien pakkasten, tyynen sään sekä tuulivoimaloiden siipien jäätymisen vuoksi. RITVA SILTALAHTI / LEHTIKUVA.

Uutiset | Energia STT

Pörssisähkön hinta kohoaa jälleen korkealle tänään, ja aamun aikana nähdään raju hintapiikki.

Kalleinta on aamulla kello 9.15 alkaen, kun pörssisähkön verollinen varttihinta yltää puolen tunnin ajan lähes 60 senttiin kilowattitunnilta.

Varttihinnat tasaantuvat puoliltapäivin ja pysyttelevät 20 sentin molemmin puolin iltapäivään asti. Viiden jälkeen hinta nousee jo yli 25 sentin, ja alkuillasta se hätyyttelee 30:tä senttiä kilowattitunnilta.

Vuorokauden keskihinta on vajaat 23 senttiä kilowattitunnilta. Hinnoissa on mukana arvonlisävero.

Fingridin ennusteen mukaan tuulivoiman tuotannon ennakoidaan hiipuvan torstaiaamun aikana ja pysyvän verrattain matalalla tasolla aina perjantai-iltapäivään saakka.

Tähän mennessä helmikuun keskimääräinen pörssisähkön hinta on ollut varsin korkea. Alkuvuonna pörssisähkö on ollut kallista kovien pakkasten, tyynen sään sekä tuulivoimaloiden siipien jäätymisen vuoksi.