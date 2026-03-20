Lunta ajankohtaan nähden jopa ennätyksellisen vähän – tänään on kevätpäivän tasausTänään yö ja päivä ovat kaikkialla maapallolla suunnilleen samanpituiset.
Lunta on ajankohtaan nähden jopa ennätyksellisen vähän, kertoo Ilmatieteen laitos viestipalvelu X:ssä.
Ilmatieteen laitokselta kerrotaan STT:lle, että monella havaintoasemalla lumen syvyys on pienin, joka havaintoaseman historiassa on tällä päivämäärällä mitattu.
Poikkeuksellisen vähän lunta on Pohjois-Karjalassa, Pohjois-Savossa, Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa.
Lumen vähyyteen on vaikuttanut tavanomaista selvästi vähäsateisempi alkuvuosi. Lisäksi maaliskuun alku on ollut poikkeuksellisen lämmin maan etelä- ja keskiosissa.
Tänään 20. maaliskuuta on kevätpäiväntasaus. Yö ja päivä ovat siis kaikkialla maapallolla suunnilleen samanpituiset.
Kevätpäiväntasaus osuu vuosittain päivälle, jona auringon keskipiste siirtyy eteläiseltä tähtitaivaalta pohjoiselle.
Päivät jatkavat pitenemistään ja yöt lyhenemistään pohjoisella pallonpuoliskolla kesäpäivänseisaukseen saakka, joka on tänä vuonna 21. kesäkuuta. Suomessa valoisa aika pitenee noin yhdestä kymmeneen minuuttia vuorokaudessa kesäkuun lopulle asti.
Kevätpäiväntasauksesta toukokuun tienoille päivät pitenevät aluksi nopeammin. Lähestyttäessä kesäpäivänseisausta päivät pitenevät enää noin minuutilla vuorokaudessa.
