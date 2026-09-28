Ruotsalaisalus osallistuu Suomen merialueiden valvontaan tällä viikolla, kertoi Merivoimat maanantaina. Visby-luokan korvetti osallistuu Merivoimien johdossa Suomen alueellisen koskemattomuuden valvontaan ja turvaamiseen.

Suomen ja Ruotsin merivoimat ovat tehneet tiivistä yhteistyötä jo pitkään. Merivoimien mukaan Ruotsin osallistuminen mahdollistaa Merivoimien omien alusten suuntaamisen muihin tehtäviin.

”Tiivis yhteistyö liittolaisemme kanssa vahvistaa Pohjolan ja koko liittokunnan itäisen sivustan turvallisuutta sekä lisää Suomen ja Ruotsin kykyä operoida yhdessä kaikissa tilanteissa, niin rauhan aikana, häiriötilanteissa kuin myös poikkeusoloissa”, tiedotteessa sanottiin.

Puolustusvoimat kertoi elokuun lopussa, että Ruotsi lähettää Gripen-hävittäjiään ja merivoimiensa aluksia tukemaan Suomea muun muassa epäiltyjen ilmatilaloukkausten ja harhautuneiden droonien vuoksi.