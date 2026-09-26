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Juuri nyt | Metsästäjäliitto pilotoi kotimaista paikannuspalvelua
Tilaajalle | Geenieditoitujen ja perinteisesti jalostettujen kasvien rinnakkaiselo ja leviämisriski huolestuttavat: ”Kuka siitä vastaa?”