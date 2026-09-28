Kauppalehti: Legendaarisen maastoauton tuonti Eurooppaan lakkaa kokonaanSuomen-markkinoilta kyseinen menopeli on käytännössä poistunut jo aiemmin.
Jeep lopettaa Wranglerin tuonnin Eurooppaan, Kauppalehti uutisoi.
Maailman kuuluisimmasta maastoautosta ei oteta enää uusia tilauksia vastaan. Eri maissa jälleenmyyjillä saattaa kuitenkin olla vielä varastossa yksittäisiä uusia autoja.
Suomen-markkinoilta Wrangler on käytännössä poistunut jo aiemmin. Tuonti loppui vuoden 2025 ensimmäisellä puoliskolla. Viimeisin Suomeen tuotu malli oli 4xe-lataushybridi.
Wranglerin Euroopan-myynnin lopetus ennen mallivuotta 2027 oli odotettavissa. Vastaan tulivat EU:n turvallisuus- ja päästömääräykset.
Esimerkiksi Yhdysvalloissa legendaarisen amerikkalaisauton myynti jatkuu edelleen.
Kauppalehti: Tarunhohtoisen maastoauton tuonti Eurooppaan loppuuArtikkelin aiheet
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