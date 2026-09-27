Iisalmessa metsästyksessä haavoittunut villisika löydettiin kuolleenaPoliisi etsi metsästyksessä haavoittunutta villisikaa lauantaina Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella ja kehotti välttämään siellä tarpeetonta liikkumista.
Iisalmessa Pohjois-Savossa lauantaina metsästyksessä haavoittunut villisika on löydetty kuolleena, kertoi Itä-Suomen poliisi sunnuntaina.
Poliisi etsi metsästyksessä haavoittunutta villisikaa lauantaina Iisalmen Ahmon ja Sahin alueella ja kehotti välttämään siellä tarpeetonta liikkumista.
Poliisi ja metsästäjät alkoivat etsiä villisikaa lauantaina iltapäivällä. Etsinnät keskeytettiin yöksi. Poliisi kertoi villisian löytymisestä sunnuntaina aamupäivästä.
Lauantaina noin kymmenen villisian lauman oli havaittu olevan liikkeellä kohti Iisalmen keskustaa. Poliisin apuun pyytämä suurriistavirka-apu seurasi lauman jälkiä, joiden perusteella lauma oli poistunut Iisalmesta maaseudulle kaakon suuntaan.Artikkelin aiheet
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