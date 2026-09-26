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Uutiset
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Yhteiskunta
26.9.2026
12:00
Joonatan Reunanen
Artikkelin aiheet
alkoholinkäyttö
ikäihminen
THL
sote-palvelu
alkoholitutkimus
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